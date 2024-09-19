Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года J "Лессинг". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 5 марок 1981 года J "Лессинг" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1981 года J "Лессинг" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Лессинг" со знаком J. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4782 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1981 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск