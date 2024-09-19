Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1981 года J "Лессинг". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Лессинг" со знаком J. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4782 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.
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