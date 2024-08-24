Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1967 года F "Гумбольдт". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1967
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года "Гумбольдт" со знаком F. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (3)
Где продать?
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