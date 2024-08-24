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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1967 года F "Гумбольдт". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1967 года "Гумбольдт" со знаком F. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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Германия 5 марок 1967 F "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 5 марок 1967 F "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1967 F "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR

Где продать?

Для продажи 5 марок 1967 "Гумбольдт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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