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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года G "Мартин Лютер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года G "Мартин Лютер" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1983 года G "Мартин Лютер" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Мартин Лютер" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Numismática Leilões за 35 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 марок 1983 G "Мартин Лютер" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Германия 5 марок 1983 G "Мартин Лютер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Германия 5 марок 1983 G "Мартин Лютер" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1983 G "Мартин Лютер" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1983 G "Мартин Лютер" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Мартин Лютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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