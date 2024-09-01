Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года F "Бетховен". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1970
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Бетховен" со знаком F. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2227 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.
Сохранность
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- Grün (2)
- Teutoburger (5)
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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