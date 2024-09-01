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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года F "Бетховен". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Бетховен" со знаком F. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2227 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Teutoburger (5)
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
1121 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 "Бетховен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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