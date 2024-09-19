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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года F "Бетховен" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1970 года F "Бетховен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1970 года F "Бетховен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Бетховен" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 800 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Katz (6)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (3)
  • Russiancoin (13)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Александр - August 3, 2022
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Александр - April 7, 2021
Германия 5 марок 1970 F "Бетховен" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 "Бетховен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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