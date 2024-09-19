Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года F "Бетховен" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1970
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Бетховен" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 800 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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