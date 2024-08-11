Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года G "Гутенберг". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1876 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 150 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 5 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск