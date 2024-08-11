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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года G "Гутенберг". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1968 года G "Гутенберг" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года G "Гутенберг" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1876 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 150 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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