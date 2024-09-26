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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года J "Коперник" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Darabanth (1)
  • Frühwald (2)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (7)
  • Stare Monety (5)
  • WDA - MiM (2)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Александр - September 25, 2021
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Александр - March 10, 2021
Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 "Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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