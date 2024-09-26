Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года J "Коперник" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1973
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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- Имперская монета (1)
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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