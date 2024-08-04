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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1984 года J "Мендельсон". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)

Разновидность: Тонкий кружок

Аверс монеты - 5 марок 1984 года J "Мендельсон" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1984 года J "Мендельсон" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1984
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Мендельсон" со знаком J. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4545 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 170 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 марок 1984 J "Мендельсон" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 марок 1984 J "Мендельсон" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1984 "Мендельсон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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