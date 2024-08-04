Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года J "Мендельсон". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)
Разновидность: Тонкий кружок
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Мендельсон" со знаком J. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4545 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 170 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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