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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года F "Основной закон". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1974 года F "Основной закон" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года F "Основной закон" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года "Основной закон" со знаком F. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5307 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 "Основной закон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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