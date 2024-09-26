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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года G "Карл фом Штейн" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1981 года G "Карл фом Штейн" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1981 года G "Карл фом Штейн" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Карл фом Штейн" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 826 проданному на аукционе Russiancoin за 250 RUB. Торги состоялись 4 августа 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1981 G "Карл фом Штейн" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Карл фом Штейн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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