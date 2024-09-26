Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1981 года G "Карл фом Штейн" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1981
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Карл фом Штейн" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 826 проданному на аукционе Russiancoin за 250 RUB. Торги состоялись 4 августа 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (2)
- Grün (1)
- Katz (1)
- Russiancoin (2)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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