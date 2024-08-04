Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года D "Таможенный союз" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1984
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Таможенный союз" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (3)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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