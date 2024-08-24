Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85010 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 110 EUR. Торги состоялись 2 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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