Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85010 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 110 EUR. Торги состоялись 2 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Darabanth (4)
  • Katz (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (18)
  • Tauler & Fau (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - March 20, 2024
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - January 24, 2024
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS60
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - December 20, 2023
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Фридрих Эберт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1975 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск