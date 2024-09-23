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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1977 года J "Гаусс" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1977 года J "Гаусс" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1977 года J "Гаусс" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1977
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Гаусс" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 290 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 USD
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Artemide Aste - June 4, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Artemide Aste - June 4, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Karamitsos - September 12, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1977 J "Гаусс" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1977 "Гаусс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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