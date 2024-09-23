Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1977 года J "Гаусс" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1977
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Гаусс" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 290 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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