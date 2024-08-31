Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1977 года G "Генрих фон Клейст". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Генрих фон Клейст" со знаком G. Малый вес. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.
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