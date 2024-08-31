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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1977 года G "Генрих фон Клейст". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 5 марок 1977 года G "Генрих фон Клейст" Малый вес - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1977 года G "Генрих фон Клейст" Малый вес - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 7,9 гр
  • Чистого серебра (0,1587 oz) 4,9375 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1977
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Генрих фон Клейст" со знаком G. Малый вес. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 5 марок 1977 G "Генрих фон Клейст" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 марок 1977 G "Генрих фон Клейст" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1977 "Генрих фон Клейст" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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