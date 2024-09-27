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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года J "Коперник". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 240 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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