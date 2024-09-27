Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года J "Коперник". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 240 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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