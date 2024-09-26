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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)

Разновидность: Тонкий кружок

Аверс монеты - 5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" Тонкий кружок - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" Тонкий кружок - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 6,6 гр
  • Чистого серебра (0,1326 oz) 4,125 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "100 лет Германской Империи" со знаком G. Тонкий кружок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4693 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "100 лет Германской Империи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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