Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)
Разновидность: Тонкий кружок
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "100 лет Германской Империи" со знаком G. Тонкий кружок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4693 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.
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