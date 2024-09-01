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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер". Никель (Германия, ФРГ)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" Никель - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" Никель - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,94 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Taisei Coins Company за 120000 JPY. Торги состоялись 3 мая 2020.

Сохранность
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Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Имперская монета - November 25, 2018
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Имперская монета - November 25, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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