Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер". Никель (Германия, ФРГ)
Разновидность: Никель
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Taisei Coins Company за 120000 JPY. Торги состоялись 3 мая 2020.
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