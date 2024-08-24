Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года D "Лейбниц". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года "Лейбниц" со знаком D. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
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