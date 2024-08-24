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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года D "Лейбниц". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1966 года D "Лейбниц" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года D "Лейбниц" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года "Лейбниц" со знаком D. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (4)
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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