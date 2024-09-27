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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года F "Иммануил Кант" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года F "Иммануил Кант" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года F "Иммануил Кант" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года "Иммануил Кант" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (1)
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  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Иммануил Кант" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 "Иммануил Кант" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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