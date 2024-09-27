Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1974 года F "Иммануил Кант" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1974
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года "Иммануил Кант" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Darabanth (5)
- Frühwald (2)
- Katz (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (13)
- Stare Monety (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 марок 1974 "Иммануил Кант" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск