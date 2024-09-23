Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года J "Райффайзен". Латунь (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Райффайзен" со знаком J. Латунь. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
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