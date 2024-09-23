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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года J "Райффайзен". Латунь (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 5 марок 1968 года J "Райффайзен" Латунь - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года J "Райффайзен" Латунь - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Райффайзен" со знаком J. Латунь. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (2)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2713 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Райффайзен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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