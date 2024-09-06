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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года F "Герард Меркатор". Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT

Аверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3471 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (5)
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
3630 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "Герард Меркатор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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