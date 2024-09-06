Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года F "Герард Меркатор". Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3471 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.
Сохранность
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- Busso Peus (3)
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- Teutoburger (5)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
3630 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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