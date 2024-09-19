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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года F "Год защиты памятников" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года F "Год защиты памятников" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года F "Год защиты памятников" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год защиты памятников" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 64147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 76 USD. Торги состоялись 26 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (12)
  • Russiancoin (5)
  • Stare Monety (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Год защиты памятников" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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