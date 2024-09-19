Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года F "Год защиты памятников" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год защиты памятников" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 64147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 76 USD. Торги состоялись 26 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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12
Где продать?
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