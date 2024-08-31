Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1917 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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