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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1917 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Фридрих Эберт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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