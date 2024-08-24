Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года G "Гутенберг". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (3)
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