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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года G "Гутенберг". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (3)
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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