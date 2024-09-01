Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года J "Мендельсон" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1984
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Мендельсон" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2374 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 11 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- Денга1700 (1)
Где продать?
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