Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,800,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1971
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6454 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Al Sur del Mundo (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Darabanth (4)
- Katz (4)
- Niemczyk (1)
- Numis Poland (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- NUMMUS Olomouc (2)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (17)
- Александр (1)
- Денга1700 (2)
- Имперская монета (1)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск