Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года D "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,800,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6454 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Darabanth (4)
  • Katz (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (17)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 USD
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 марок 1971 D "Альбрехт Дюрер" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1971 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск