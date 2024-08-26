Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года J "Йозеф фон Эйхендорф". Клипа (Германия, ФРГ)
Разновидность: Клипа
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года "Йозеф фон Эйхендорф" со знаком J. Клипа. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 4000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
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