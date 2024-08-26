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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года J "Йозеф фон Эйхендорф". Клипа (Германия, ФРГ)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 5 марок 1957 года J "Йозеф фон Эйхендорф" Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года J "Йозеф фон Эйхендорф" Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 37,9 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года "Йозеф фон Эйхендорф" со знаком J. Клипа. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 4000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.

Сохранность
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Германия 5 марок 1957 J "Йозеф фон Эйхендорф" на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 "Йозеф фон Эйхендорф" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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