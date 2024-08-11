Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1966 года D "Лейбниц". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года "Лейбниц" со знаком D. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3511 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 350 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 5 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск