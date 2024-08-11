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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1966 года D "Лейбниц". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1966 года D "Лейбниц" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1966 года D "Лейбниц" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1966 года "Лейбниц" со знаком D. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3511 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 350 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1966 D "Лейбниц" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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