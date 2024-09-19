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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1979 года J "Археологический институт" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1979 года J "Археологический институт" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1979 года J "Археологический институт" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,740,880
  • Тираж PROOF 259,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Археологический институт" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 1300 CZK. Торги состоялись 1 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Darabanth (2)
  • Frühwald (2)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (5)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (9)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 5 марок 1979 J "Археологический институт" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1979 "Археологический институт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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