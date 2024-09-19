Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1979 года J "Археологический институт" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,740,880
- Тираж PROOF 259,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1979
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Археологический институт" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 1300 CZK. Торги состоялись 1 октября 2023.
Сохранность
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- Знак (1)
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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