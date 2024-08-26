Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года D "Петтенкофер". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Петтенкофер" со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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