Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1980
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Кёльнский собор" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Frühwald (2)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1980 "Кёльнский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск