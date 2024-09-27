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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Кёльнский собор" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1980 "Кёльнский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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