Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский". Латунь. Покрыта серебром (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунь. Покрыта серебром
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 17,34 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1955
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1955 года "Маркграф Баденский" со знаком G. Латунь. Покрыта серебром. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
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