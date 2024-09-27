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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский". Латунь. Покрыта серебром (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунь. Покрыта серебром

Аверс монеты - 5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский" Латунь Покрыта серебром - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский" Латунь Покрыта серебром - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 17,34 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1955
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1955 года "Маркграф Баденский" со знаком G. Латунь. Покрыта серебром. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1955 "Маркграф Баденский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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