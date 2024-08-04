Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" (Германия, ФРГ)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,804,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7988 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 5 марок 1969 "Герард Меркатор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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