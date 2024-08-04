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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,804,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7988 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "Герард Меркатор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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