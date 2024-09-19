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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года F "Год музыки" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1985 года F "Год музыки" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1985 года F "Год музыки" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Год музыки" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Russiancoin за 350 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (1)
  • Russiancoin (2)
Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Где купить?
Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Год музыки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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