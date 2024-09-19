Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года J "Фихте". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года "Фихте" со знаком J. Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
1477 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Где продать?
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