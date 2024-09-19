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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года J "Фихте". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1964 года J "Фихте" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года J "Фихте" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года "Фихте" со знаком J. Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
1477 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 "Фихте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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