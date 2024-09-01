Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года J "Коперник". Золото (Германия, ФРГ)
Разновидность: Золото
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2853 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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