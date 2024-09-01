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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года J "Коперник". Золото (Германия, ФРГ)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года J "Коперник" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 51,1 гр
  • Диаметр 44,16 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Коперник" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2853 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
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Германия 5 марок 1973 J "Коперник" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 "Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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