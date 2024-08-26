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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года G "Гутенберг" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года G "Гутенберг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года G "Гутенберг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,930,000
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 24674 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 19 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Aurea (1)
  • Baldwin's (1)
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  • Hermes Auctions (1)
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  • Numis.be (1)
  • NUMMUS Olomouc (4)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (5)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (1)
  • Александр (3)
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 22 PLN
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Александр - November 16, 2022
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Karamitsos - September 12, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Александр - May 5, 2021
Германия 5 марок 1968 G "Гутенберг" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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