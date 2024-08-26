Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года G "Гутенберг" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,930,000
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Гутенберг" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 24674 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 19 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (3)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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