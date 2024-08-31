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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года G "Железная дорога" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1985 года G "Железная дорога" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1985 года G "Железная дорога" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Железная дорога" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1985 G "Железная дорога" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Железная дорога" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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