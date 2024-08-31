Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1985 года G "Железная дорога" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1985
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Железная дорога" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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