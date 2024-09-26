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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года G "Национальное собрание" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1973 года G "Национальное собрание" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1973 года G "Национальное собрание" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Национальное собрание" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3206 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1973 G "Национальное собрание" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 "Национальное собрание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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