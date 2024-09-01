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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года F "Основной закон" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года F "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года F "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года "Основной закон" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 389601 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Александр - September 25, 2021
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Tauler & Fau - May 4, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Александр - March 10, 2021
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Cayón - November 25, 2020
Продавец Cayón
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 5 марок 1974 F "Основной закон" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 "Основной закон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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