Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1974 года F "Основной закон" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1974
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года "Основной закон" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 389601 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 14 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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