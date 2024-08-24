Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1979 года G "Отто Ган" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1979
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Отто Ган" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2943 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 14000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Emporium Hamburg (1)
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- Russiancoin (5)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
15377 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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