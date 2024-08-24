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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1979 года G "Отто Ган" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1979 года G "Отто Ган" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1979 года G "Отто Ган" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Отто Ган" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2943 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 14000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (5)
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
15377 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1979 "Отто Ган" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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