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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Фридрих II Великий" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе AURORA за 1200 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Фридрих II Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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