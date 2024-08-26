Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1986
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Фридрих II Великий" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе AURORA за 1200 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (1)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (1)
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