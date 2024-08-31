Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1980 года F "Кёльнский собор". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Кёльнский собор" со знаком F. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.
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