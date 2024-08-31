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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1980 года F "Кёльнский собор". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1980 года F "Кёльнский собор" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Кёльнский собор" со знаком F. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.

Сохранность
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Германия 5 марок 1980 F "Кёльнский собор" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1980 "Кёльнский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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