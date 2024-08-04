Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года F "Год защиты памятников". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)
Разновидность: Тонкий кружок
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 7,19 гр
- Чистого серебра (0,1445 oz) 4,4938 гр
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год защиты памятников" со знаком F. Тонкий кружок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
Сохранность
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- Künker (2)
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- Teutoburger (2)
- WAG (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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