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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года F "Год защиты памятников". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)

Разновидность: Тонкий кружок

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 7,19 гр
  • Чистого серебра (0,1445 oz) 4,4938 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год защиты памятников" со знаком F. Тонкий кружок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975 F "Год защиты памятников" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Год защиты памятников" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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