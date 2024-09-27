Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1952 года D "Национальный музей". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1952 года "Национальный музей" со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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