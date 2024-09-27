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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1952 года D "Национальный музей". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1952 года D "Национальный музей" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1952 года D "Национальный музей" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1952
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1952 года "Национальный музей" со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1952 D "Национальный музей" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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