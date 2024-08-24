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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "100 лет Германской Империи" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4174 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • Frühwald (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (10)
  • Wójcicki (1)
  • Имперская монета (2)
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1971 G "100 лет Германской Империи" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "100 лет Германской Империи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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