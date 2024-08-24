Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года G "100 лет Германской Империи" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1971
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "100 лет Германской Империи" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4174 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (1)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Russiancoin (10)
- Wójcicki (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 марок 1971 "100 лет Германской Империи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск