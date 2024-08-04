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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года F "Год музыки". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 5 марок 1985 года F "Год музыки" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1985 года F "Год музыки" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,43 гр
  • Диаметр 28,97 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Год музыки" со знаком F. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 160 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2008.

Сохранность
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Германия 5 марок 1985 F "Год музыки" на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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