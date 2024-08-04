Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1985 года F "Год музыки". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Год музыки" со знаком F. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 160 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2008.
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