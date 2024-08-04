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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года F "Экологическая конференция" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1982 года F "Экологическая конференция" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1982 года F "Экологическая конференция" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Экологическая конференция" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Numismática Leilões за 5 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (8)
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Numismática Leilões - November 6, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 F "Экологическая конференция" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Экологическая конференция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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