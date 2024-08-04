Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года F "Экологическая конференция" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1982
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Экологическая конференция" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Numismática Leilões за 5 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
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- Katz (1)
- Numismática Leilões (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (8)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
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