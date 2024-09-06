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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года F "Герард Меркатор". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года F "Герард Меркатор" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 марок 1969 F "Герард Меркатор" на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "Герард Меркатор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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