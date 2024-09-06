Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года F "Герард Меркатор". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Герард Меркатор" со знаком F. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Где продать?
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