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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1976 года D "Гриммельсгаузен" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1976 года D "Гриммельсгаузен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1976 года D "Гриммельсгаузен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1976
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1976 года "Гриммельсгаузен" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • cgb.fr (1)
  • Darabanth (4)
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  • Numisbalt (1)
  • Numismatica Ferrarese (2)
  • NUMMUS Olomouc (4)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (2)
  • Stare Monety (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 5 марок 1976 D "Гриммельсгаузен" на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1976 "Гриммельсгаузен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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