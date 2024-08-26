Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1976 года D "Гриммельсгаузен" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1976
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1976 года "Гриммельсгаузен" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1976 "Гриммельсгаузен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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